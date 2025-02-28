عاجل – تعيينات حكومية وزيادات في الأجور.. وزير المالية المصري يُعلن الحزمة الاجتماعية الجديدة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 02:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن وزير المالية في جمهورية نصر العربية، أحمد كجوك، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وتضمنت الحزمة الجديدة زيادة أجور العاملين في الدولة ومخصصات للتعيين في الحكومة وقطاعي التعليم والصحة، وسيتم تطبيقها الزيادة اعتبارًا من يوليو المقبل

وجاءت الحزمة الاجتماعية الجديدة وفق ما يلي: