أنشيلوتي: فالفيردي لن يكون متاحاً أمام ريال بيتيس .. وفينيسيوس جونيور كان قائداً حقيقياً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 02:57 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة ريال بيتيس، غداً السبت، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي: “وصلنا إلى مواجهة بيتيس بديناميكية جيدة. إنهم منافسين مدربين جيداً ويتمتعون بالجودة. فردية وجماعية. إنها مباراة فيها الكثير على المحك”.

وعن حالة راؤول أسينسيو بعد الهتافات المسيئة التي تعرض لها في المواجهة أمام، ريال سوسيداد، أوضح: “أسينسيو بخير. لقد تعافى بشكل جيد. لقد تأثر وهذا أمر طبيعي. لقد مرت بضعة أيام وهو جاهز للعب. لقد حدث شيء لا ينبغي أن يحدث. لقد تم تطبيق البروتوكول بشكل جيد للغاية”.

وعن فيدي فالفيردي: “لا يغيب للراحة ولا للإصابة. يعاني من انزعاج بسيط ولن يكون متاحاً غداً، لكنه سيكون متاحاً للمباراة التالية أمام أتلتيكو مدريد”.

وعن تسلم فينيسيوس جونيور شارة القيادة في المواجهة الماضية، أشار: “لقد أعطيت له المزيد من المسؤولية. وكان قائداً حقيقياً. لقد قدر الجميع ذلك”.

وعن حالة مودريتش البدنية وقدرته على اللعب لمباراتين متتاليتين، أوضح: “سأكون مهذباً. مودريتش قادر على اللعب. وهو من القلائل الذين لم يصابوا. إنه في حالة بدنية رائعة. لا أرى سبباً يمنعه من لعب مباراتين متتاليتين. البيانات المتوفرة لدينا هي لـ لاعب مستعد جيداً”.

وأتم: “الديناميكيات جيدة. لقد أشركنا لاعبين جدد في المباريات القليلة الماضية وقد نجح الأمر. ليس فقط غياباتنا هي التي تقلقنا، بل أيضاً قوة خصمنا. إنها مباراة يمكن أن يحدث فيها أي شيء”.