نعرض لكم الان تفاصيل خبر دونالد ترامب: تقدم في مفاوضات صفقة السلام بين روسيا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 فبراير 2025 03:14 مساءً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحارب أوكرانيا مرة أخرى في حالة التوصل إلى اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

وذكر ترامب خلال مؤتمر صحفي على هامش لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن التوصل لصفقة بين واشنطن وكييف بشأن المعادن الأوكرانية النادرة سيكون بمثابة دعم لأوكرانيا.

وقال ترامب: “نحتاج إلى صفقة أولاً قبل الحصول على قوة حفظ السلام، ليس لدينا صفقة حتى الآن”، مشيراً إلى أن توفير الأمن في أوكرانيا هو الجزء السهل، والصفقة هي الجزء الصعب.

وأضاف: “أجرينا محادثات جيدة جداً مع روسيا و أوكرانيا. روسيا كانت تتصرف بشكل جيد للغاية، ونحن متقدمون بشكل جيد في صفقة السلام”، بحسب وكالة .

وكشف ترامب عن سعي الولايات المتحدة لإعادة أكبر قدر من الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليه روسيا إلى أوكرانيا.

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وقال ترامب: “أعتقد أن بوتين سيفي بوعده”. “أعتقد أن الاتفاق مع روسيا سيصمد”.

وجدد الرئيس الأمريكي إعلانه أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الأطلسي، موضحاً أن علاقته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصبحت متوترة بعض الشيء

وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه سيبحث مع ترامب كيفية التأكد من عدم انتهاك روسيا لأي اتفاق سلام قد يم التوصل إليه مع أوكرانيا.

ترامب: البريكست كان صحيحاً

فيما يتعلق بالعلاقات مع بريطانيا، قال ترامب إن قبل دعوة لزيارة المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنه سيجري مباحثات مع ستارمر حول جزيرة تاغوس (التي تديرها بريطانيا وتقيم الولايات المتحدة قاعدة عسكرية بها)، وإنه سيميل إلى ما ستطرحه المملكة المتحدة بشأنها.

وذكر أنه يعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بـ “البريكست” كان الشيء الصحيح الذي كان يجب عليها القيام به في ذلك الوقت.

وأشار ترامب إلى أنه سينظر في أمر فرض رسوم جمركية على بريطانيا. وقال إن الاتحاد الأوروبي كان “صارماً للغاية” مع الولايات المتحدة بشأن التجارة.

وذكر ترامب أن مجموع الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الصين سيصل إلى 20% بعد فرض نسبة 10% إضافية على تلك الواردات.

وفيما يتعلق بكندا، قال الرئيس الأمريكي إنه لا يرى أي تقدم يرتبط بجهود منع المخدرات التي يتم تهريبها إلى الولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة أن تمنع كندا المزيد من عمليات تهريب مخدر الفنتانيل.