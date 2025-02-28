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رحلة يورجن كلوب مع ليفربول .. من الشكوك إلى الإيمان

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رحلة يورجن كلوب مع ليفربول .. من الشكوك إلى الإيمان

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 02:57 مساءً - أعلن نادي ليفربول، أنه سيتم بث الفيلم الوثائقي الخاص بمسيرة يورجن كلوب مع الريدز، مساء اليوم.

ورحل كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي بعد 9 سنوات ونصف مع الفريق، حقق خلالها 8 ألقاب، أبرزها الدوري الإنكليزي في 2020 ودوري أبطال أوروبا في 2019.

ونشر النادي الإنكليزي، عبر حسابه الرسمي على منصة “X” مقطع الفيديو الترويجي للفيلم الوثائقي تحت عنوان: “زمن يورجن كلوب.. من الشكوك إلى الإيمان”.

يشار إلى أن يورجن كلوب يعمل حالياً بمنصب إداري لدى شركة “ريد بول” التي تمتلك عدداً من الأندية في مختلف أنحاء العالم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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