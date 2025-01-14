النواب يوافق نهائيا على قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 02:27 مساءً - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، نهائيا، على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عام آخر، وفيما يلي نص مشروع القانون..

المادة الأولى

تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية الممتدة حتى 21 يوليو 2024 وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

المادة الثانية

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره و بمراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.

واقترحت النائب نرمين بدراوي، مد المدة لتصبح عامين بدلا من عام واحد المنصوص عليها فى مشروع القانون.

واقترح النائب أشرف أمين، مد المدة لتصبح ثلاث سنوات المنصوص عليها فى القانون.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" إن التشريع من التشريعات التى يمكن أن يطلق عليها القوانين النافعة، ولابد من توجيه الشكر للمجلس على اعطاء هذا القانون اولوية لدعم الفلاح، ولابد من مراعاة المستجدات، الواقع العملى الضريبة تؤجل من عام 2017، التشريع ينص على تأجيلها لمدة عام وسمح لرئيس مجلس الوزراء المد لمدة عام أخر.