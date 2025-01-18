”حكيم” يتألق على مسرح البالون في حفل شهر يناير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 02:32 مساءً - في إطار خطة وزارة الثقافة لتطوير وتنشيط الحركة الفنية، يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم حفل شهر يناير، الذي يحييه النجم الكبير حكيم يوم الخميس الموافق 30 يناير الجاري، على مسرح البالون.

صرح الفنان تامر عبد المنعم بأن اختيار النجم حكيم جاء تتويجًا للنجاح المستمر الذي حققته الحفلات الشهرية التي ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، مؤكداً أن هذه الحفلات تسعى لاستعادة روح البهجة والارتقاء بالذوق العام.

ويأتي حفل المطرب حكيم بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي نظمها البيت الفني، بدءًا من حفل أكتوبر الماضي الذي أحياه الفنان علي الحجار احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة، مرورًا بحفل شهر نوفمبر مع الفنان إيهاب توفيق، وصولًا إلى احتفالية رأس السنة الميلادية التي تألق فيها الفنان مصطفى قمر.