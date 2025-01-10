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أحمد جودة - القاهرة - نقل برنامج الدكتور حسام موافي ومحمد مختار جمعة من إذاعة القرآن الكريم

‏إيقاف بث برنامج مختار جمعة وحسام موافي من إذاعة القرآن الكريم ونقلهم إلى محطات أخرى.

أصدرت ‏الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الأستاذ أحمد المسلماني قرر يإيقاف بث برنامجي وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة والدكتور حسام موافي من إذاعة القرآن الكريم ونقلها إلى محطات إذاعية أخرى.

إذاعة القرآن الكريم، وأصدرت الهيئة قرر بنقل 4 برامج من إذاعة القرآن الكريم وإعادة بثها عبر إذاعة البرنامج العام، وعدد من المحطات الأخرى.

وجاءت قائمة البرامج 4 التي تم نقلها من إذاعة القرآن الكريم كالآتي

إذاعة القرآن الكريم

برنامج "خاطرة دعوية" للدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق.

برنامج "دقيقة طبية" للدكتور حسام موافي.

برنامج "ومضة تفسيرية".

برنامج "دقيقة فقهية".

تعديلات إذاعة القرآن الكريم

الدكتور حسام موافي، محمد مختار جمعة، نقل برنامج الدكتور حسام موافي ومحمد مختار جمعة من إذاعة القرآن الكريم، وتشهد إذاعة القران الكريم العديد من التعديلات منذ مطلع العام الجديد، حيث تم إلغاء جميع الإعلانات التي كانت تذاع عبر الإذاعة.

كما أنه تم إضافة فقرة المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والقارئ عبد الباسط الصمد، حيث يتم إذاعتهم يوميًا مع بداية العام الجديد.