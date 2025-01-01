نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المعلمين تتدخل للحفاظ على حق معلم اعتدى عليه طالب وولي أمره داخل مدرسة بأطفيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا يفيد بقيام طالب وولي أمره بالاعتداء على معلم بالسب والقذف ومحاولة ضربه بمدرسة الكداية الثانوية بمركز أطفيح التابعة لإدارة جنوب الجيزة.

وعلى الفور قام نقيب المعلمين بتكليف، محمد عبد الله وكيل النقابة العامة، باتخاذ كافة الاجراءات التى تحفظ حق المعلم قانونيا وأدبيا، وتكليف محامي النقابة الفرعية بمرافقة المعلم أثناء التحقيقات أمام النيابة.

وعلى الفور قام محمد عبد الله وكيل النقابة العامة،بالتواصل مع أيمن كمال مدير ادارة أطفيح التعليمية، الذي أكد أن الاعتداء وقع عقب قيام المعلم بتطبيق لائحه الانضباط المدرسي، وفصل الطالب لمدة أسبوع بسبب سوء سلوكه، مما أدي إلى اثارة غضب الطالب وولى أمره ليتفاجأ المعلم أثناء تواجده داخل المدرسة، بحضور الطالب ووالده وقيامهم بتوجيه السباب له كما حاولوا الاعتداء عليه بالضرب،ليقوم المعلم بتقديم بلاغ للنيابة ضد كلًا من الطالب وولى أمره.

وأوضح محمد عبد الله وكيل النقابة العامة، أن محامى النقابة الفرعية سوف يتخذ كافة الاجراءات القانونية للحفاظ على حق المعلم،و تقديم الدعم القانونى الكامل له، لضمان تحقيق العدالة ضد الطالب وولى الأمر بسبب التعدى على المعلم داخل الحرم المدرسي.