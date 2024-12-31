نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥.

وجاء نص البرقية كالآتي: «يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نستقبل العام الميلادي الجديد أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأطيب التمنيات وأصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة ».

وفقكم الله ورعاكم وأيدكم وسدد علي طريق الخير خطاكم وحقق علي أيديكم الكريمة ما تصبوا إليه مصرنا الغالية من رفعة ومجد وإزدهار.

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

ويتقدم محافظ الجيزة بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة الجيزة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.