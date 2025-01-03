تامر حسني يحسم الجدل حول عودته لبسمة بوسيل: “شائعات”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

عاد الحديث مجدداً عن احتمالية عودة الفنان المصري تامر حسني إلى زوجته السابقة، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بعد انفصالهما الذي تم الإعلان عنه في أبريل 2024. وقد انتشرت هذه الشائعات بشكل واسع، مما دفع تامر حسني للخروج عن صمته وحسم الجدل بتصريح واضح وقاطع.

في تصريحات إعلامية، نفى تامر حسني بشكل قاطع جميع الشائعات التي تتحدث عن عودته لبسمة بوسيل. ووصف هذه الأخبار بأنها “شائعات لا أساس لها من الصحة”.

استغل تامر حسني هذه الفرصة لتوجيه رسالة للجمهور، حيث قال: “دي شائعات.. خلينا نبدأ السنة الجديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، وأي حد تألم أو اتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي”. وأضاف متمنياً: “يا رب السنة دي ما يبقاش فيها أي عذاب تحديداً كل البلاد العربية يا رب ما نشوفش أحزان تاني”.

يُذكر أن بسمة بوسيل قد أعلنت رسمياً عن انفصالها عن تامر حسني في أبريل 2024 عبر حسابها على انستغرام، مؤكدة على استمرار الاحترام والود بينهما رغم الانفصال.

تُسلط هذه الواقعة الضوء على الضغوط التي يتعرض لها المشاهير بسبب الشائعات المتداولة حول حياتهم الشخصية. وتُظهر أهمية التصريحات الرسمية في توضيح الحقائق ووضع حد للتكهنات.

بهذا التصريح، وضع تامر حسني حداً للشائعات المتداولة حول عودته لبسمة بوسيل، مؤكداً على أهمية الدعوات الطيبة والتفاؤل في بداية العام الجديد. ويُعتبر هذا التصريح بمثابة رسالة واضحة للجمهور ووسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بحياة المشاهير الشخصية.