انت الأن تتابع خبر وصفة طبيعية ومميزة لتقشير اليدين والقدمين بشكل مثالي .. نتائج في غاية الروعة !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبحث كافة النساء عن أسباب الجمال والظهور بشكل لافت للنظر من خلال الأخذ بكل ما قد يساعد في هذا الجانب كي تبهر شريك حياتها بجمالها والكيفية التي تعتني بنفسها بها وهو الأمر الذي يتطلب معه الحصول على بشرة مميزة في كل أنحاء الجسم ولعل اليدين والقدمين من أكثر المناطق التي تحتاج عناية خاصة بالبشرة من خلال الحرص على تحضير بعض المقشرات الطبيعية للجسم وهو أمر سنعمل من خلال ما يلي من سطور على توضيحه كما يلي .
مكونات عمل مقشر اليدين والقدمين في المنزل
- 3 ملاعق كبيرة من السكر الخشن.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.
- عصير نصف ليمونة.
- ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي
طريقة التحضير
- في داخل وعاء صغير من حيث الحجم يتم الخلط بين ” السكر وزيت الزيتون”
- ثم نضيف عصير الليمون إلى الخليط مع التقليب
- من الممكن إضافة العسل للخليط لمزيد من الترطيب
- يتم غسل اليدين والقدمين بالماء الدافئ من أجل تفتيح المسام
- ثم يتم تطبيق كمية مناسبة من الخليط على اليدين والقدمين مع تحريكه على الجلد بشكل دائري مدة تتراوح ما بين 2-3 دقائق
- ثم يتم شطف الجسم بالماء الفاتر
- ثم يتم استعمال كريم مرطب أو زيت طبيعي على الجسم بعد الانتهاء
- من الضروري أن نقوم بهذه العملية مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرغوبة .