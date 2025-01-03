انت الأن تتابع خبر وصفة طبيعية ومميزة لتقشير اليدين والقدمين بشكل مثالي .. نتائج في غاية الروعة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث كافة النساء عن أسباب الجمال والظهور بشكل لافت للنظر من خلال الأخذ بكل ما قد يساعد في هذا الجانب كي تبهر شريك حياتها بجمالها والكيفية التي تعتني بنفسها بها وهو الأمر الذي يتطلب معه الحصول على بشرة مميزة في كل أنحاء الجسم ولعل اليدين والقدمين من أكثر المناطق التي تحتاج عناية خاصة بالبشرة من خلال الحرص على تحضير بعض المقشرات الطبيعية للجسم وهو أمر سنعمل من خلال ما يلي من سطور على توضيحه كما يلي .

مكونات عمل مقشر اليدين والقدمين في المنزل

3 ملاعق كبيرة من السكر الخشن.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير