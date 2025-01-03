سوق اليوم الواحد في إمبابة يطرح كرتونة البيض بـ145 جنيهًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 يناير 2025 12:33 مساءً - طرح سوق اليوم الواحد في شارع الصوامع بحي إمبابة، اليوم الجمعة 3 يناير 2025، كرتونة البيض بسعر 145 جنيهًا، وذلك ضمن ما يطرحه من منتجات وسلع غذائية أساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

يقام سوق اليوم الواحد في حي إمبابة، بشارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغاني - بجوار سور أرض الترسانة البحرية.أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

ويوفر السوق جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، واللحوم، والدواجن، والبقوليات، ومنتجات المخابز، بالإضافة إلى المنظفات، بأسعار مخفضة.

ودعت محافظة الجيزة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، المواطنين لزيارة السوق، لشراء كل احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.