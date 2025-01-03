بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن صفقة تبادلية محتملة بين نابولي ومانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، يرغب بالحصول على خدمات ماركوس راشفورد، مهاجم اليونايتد.

وأفادت الصحيفة، أن نابولي يفكر بتلبية رغبة مدربه، من خلال صفقة تبادلية ينتقل بموجبها فيكتور أوسيمين لصفوف النادي الإنكليزي.

ويلعب أوسيمين حالياً مع غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة، فيما خرج راشفورد من حسابات روبن أموريم، مدرب اليونايتد، الأمر الذي يجعل الصفقة ممكنة.

يشار إلى أن راشفورد رفض عدة عروض سعودية مغرية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.