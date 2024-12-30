نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يلتقي وفد وزارة البيئة لبحث مشروع إدارة وإعادة تدوير المخلفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ألية تطبيق مشروع إدارة وتشغيل منظومة المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد من وزارة البيئة حيث أشار المحافظ إلى أن الهدف من المشروع هو النهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة وتعظيم الإستفادة من عملية إعادة تدوير المخلفات ومنع الأضرار الناتجة عن عمليات التخلص التقليدى منها، وذلك للتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيئة.

وأضاف محافظ الجيزة أن المشروع يشمل تطوير العمل بمدفن شبرامنت الصحى من خلال تحويل عمل خلايا الدفن بالمقلب لنظام الدفن الصحى، وتعظيم الإستفادة من منظومة المخلفات من خلال التوسع بأعمال إعادة التدوير وإنتهاج الأساليب الحديثة لإنتاج مواد صديقة للبيئة تحد من الإعتماد على البدائل الكيميائية وتدر عائد إستثمارى للمحافظة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه من المقرر أن يستهدف المشروع إعادة تدوير نسبة ٨٠% من المخلفات مما يساعد على تقليل حجم التلوث وتحسين جودة البيئة، كما سيسهم المشروع فى توفير ٥٠٠ فرصة عمل جديدة للشباب.

بالإضافة إلى ضمان تشغيل المدفن طبقا لإشتراطات مما يساعد على إطالة العمر الإفتراضى لخلايا الدفن وللمدفن الصحى بشبرامنت ككل، معلنا عن بدء شركة الإنتاج الحربى فى تنفيذ مشروع تدوير المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة.

كما بحث المحافظ مع الوفد تطبيق منظومة الجمع السكنى بأحياء المحافظة، مشيرا إلى الدور الهام الذى ستلعبه تلك الخطوة للقضاء على ظاهرة النباشين ومنع انتشار الحيوانات الضالة.

من جانبهم إستعرض مسئولى وزارة البيئة خطة العمل المقترحة بالمشروع والتى شملت إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن وزراعة المقالب وإنتاج الوقود الحيوى وتدوير مخلفات البناء والهدم وإنتاج سماد عضوى بديل للسماد الكيماوى وتدوير المخلفات الزراعية والتى يبلغ حجم وارد المحافظة منها للمقلب ٨٠٠٠ طن يوميا.

كما إستمع المحافظ لوصف حول خطة عمل الشركة بالمقلب والتى من المقرر أن تشمل إستقبال الناتج اليومى وتصنيف المخلفات وتفريغها بخلايا الدفن وتنفيذ أعمال الدفن والتغطية والإغلاق والتخلص من سائل الترشيح، إلى جانب أعمال الصيانة والرقابة على جودة الأعمال للتأكد من الإلتزام بقانون المخلفات ولائحته التنفيذية.

وتوافق الحضور على عقد اجتماع تنسيقى مع ممثلى وزارة السياحة والأثار لمناقشة الحلول الملائمة لنقل محرقة المخلفات الطبية بشبرامنت حفاظا على المظهر الحضارى خاصة لإحتواء محيط المقلب على العديد من المقاصد السياحية الهامة.

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