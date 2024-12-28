أمل الحناوى: حكومة نتنياهو تواصل المماطلة فى مفاوضات وقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن حكومة نتنياهو تواصل اتباع سياسة المراوغة والمماطلة بهدف عرقلة أي مفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتستمر هذه السياسة منذ اندلاع الأحداث في القطاع المحاصر في أكتوبر من العام الماضي.

وأشارت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملتها العسكرية الغاشمة في غزة على مدار أكثر من 14 شهراً، مع وضع العديد من المعوقات والصعوبات لوقف أي محاولات للتوصل إلى هدنة، ورغم الضغوط الدولية الكبيرة على إسرائيل لوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني، ما زال نتنياهو يماطل في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأوضحت أنه تستمر الجرائم الإسرائيلية، التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا بينهم أطفال ونساء وكبار السن، ورغم هذه المجازر، لا يزال نتنياهو يرفض التوصل إلى هدنة، ويرى في استمرار الحرب فرصة لإطالة مدة بقائه في منصبه، كما يخشى رئيس حكومة الاحتلال من المحاكمة بسبب فشل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في الكشف عن هجوم 7 أكتوبر من العام الماضي.