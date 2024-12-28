الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 6 ملايين مواطن بالمنشات الصحية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ6 ملايين و732 ألفاً و258 مواطنا، من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة دمياط منذ بداية شهر يناير حتى آخر نوفمبر 2024، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تطوير ورفع كفاءة مستشفيات مديرية الشئون الصحية بدمياط، حيث تم أنشاء أول وحدة غسيل كلى للأطفال في مستشفى دمياط العام، وتوفير المستلزمات الطبية لقسم حضانات الأطفال، بجانب تخصصات طبية جديدة تضمنت (القسطرة الطرفية، وجراحات المخ والأعصاب) وتشغيل جهاز رسم القلب بنفس المستشفى، بالإضافة إلى تطوير قسم الأشعة وتوفير جهاز رنين مغناطيسي، وجهاز DR وسونار، وتطوير قسم الكلى وتوفير المستلزمات الطبية وغير الطبية وتطوير ورفع كفاءة المعمل بمستشفى الزرقا.

وأشار «عبدالغفار» إلى افتتاح قسم الحضانات بمستشفى فارسكور المركزي، وتوفير 8 ماكينات غسيل كلوي، ومحطة مياه متنقلة لمعالجة المياه بعناية الطوارئ وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى كفر سعد، وتطوير ورفع كفاءة قسم الكلى الصناعي بمستشفى عزبة البرج، وتوفير جهاز أشعة عادية بمستشفى ميت أبو غالب المركزي، وتطوير ورفع كفاءه معمل صدر دمياط، ودمياط العام، وتوفير 43 سرير رعاية مركزة تم توزيعهم على المستشفيات حسب الاحتياج.

ونوه «عبدالغفار» إلى تقديم الخدمات الطبية لـ2 مليون و292 ألفاً و400 مواطناً من خلال مستشفيات مديرية الشئون الصحية بدمياط، حيث شملت الخدمات الطبية المقدمة استقبال مليون و 430 ألفاً و496 مواطنا من خلال العيادات الخارجية، واستقبال 603 آلاف و386 مواطناً في أقسام الطوارئ والاستقبال، وتقديم 100 ألف و 708 جلسة غسيل كلوي، وتفعيل 40 عيادة مسائية، تشمل تخصصات مختلفة في مستشفيات (دمياط العام، راس البر العام، وعزبة البرج المركزي، والسرو المركزي، والزرقا المركزي، وطب وجراحة العيون، والحميات، والصدر، والجلدية، وفارسكور)، بالإضافة إلى إصدار 77 ألفاً و231 قرار على نفقة الدولة.

و أضاف «عبدالغفار» أنه تم تقديم الخدمات الطبية من خلال مراكز و وحدات الرعاية الأولية لـ4 ملايين و292 ألفاً و400 مواطنا، حيث قدمت خدمات الصحة الإنجابية لـ269 ألفاً و 118 سيدة، كما تم توزيع 84 جهاز مولد أكسجين على المركز والوحدات، لرفع كفاءة أقسام الطوارئ بوحدات ومراكز طب الأسرة، وجاري العمل على تطوير ورفع كفاءه وحدات (طب أسرة التوفيقية، وطب أسرة العباسية، وطب أسرة السعدية البحرية، وطب أسرة المحمدية، وطب أسرة الوسطاني، وطب أسرة السوالم، وطب أسرة كفر سليمان، وطب أسرة كفر المنازلة، وطب أسرة أم الرزق، ومركز طب أسرة المرابعين) كما قدمت القوافل الطبية خدمتها خدماتها لـ130 ألفاً و 405 مواطن من خلال 122 قافلة طبية لتخصصات مختلفة في الأماكن الأكثر احتياجاً على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد يحيى بدران مدير مديرية الشئون الصحية بدمياط، إلى حصول مستشفى دمياط العام على المركز الأول في إجراء جراحات الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية على مستوى قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية القضاء على قوائم الإنتظار، وحصولها أيضاً على المركز الأول في تطبيق برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بتقييم الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة .

وأضاف «بدران» أن الاهتمام بالعنصر البشري على رأس أولويات خطة المديرية في توفير أفضل سبل الرعاية الصحية، حيث تم تطوير ورفع كفاءه الكوادر البشرية من خلال التعليم الطبي المستمر، وذلك بتدريب 2713 متدربا من خلال 118 دورة تدريبية في مختلف المجالات، والمشاركة في 96 دورة تدريبية وزارية وتدريب 2370 متدرب، بالإضافة إلى افتتاح 3 فصول إضافية لمدارس التمريض على مستوى المحافظة .

ونوه «بدران» إلى المرور على 1500 منشاه طبية غير حكومية، للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات، بجانب المرور على 7500 منشآة غذائية، بالإضافة إلى المرور بشكل دوري لرصد أي مخالفات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .