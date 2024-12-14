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أحمد جودة - القاهرة - زيادة الرواتب والتفاصيل الخاصة بصرف المعاشات

موعد صرف الرواتب للمتقاعدين.. شهر يناير 2025 أعلنت هيئة التقاعد الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025 وفقًا لما تم تحديده، سيتم صرف الرواتب يوم الأربعاء الموافق 1 يناير، حيث يطبق القانون العراقي صرف الرواتب في بداية كل شهر ميلادي وإذا تزامن اليوم الأول مع عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، يتم تأجيل الصرف ليوم العمل التالي.. موعد صرف الرواتب للمتقاعدين.. شهر يناير 2025 يأتي هذا الإجراء ضمن السياسات الدورية التي تتبعها الهيئة لضمان سهولة استلام المستفيدين لمستحقاتهم أما بخصوص أي زيادات في الرواتب، فقد نفت وزارة المالية الأخبار المتداولة مؤخرًا عن زيادة جديدة في رواتب شهر ديسمبر 2024، مؤكدة أن الزيادة السابقة بقيمة 100 ألف دينار هي الأخيرة حتى الآن.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر يناير 2025



موعد صرف الرواتب للمتقاعدين.. شهر يناير 2025.. للاستعلام عن رواتب المتقاعدين، يمكنك زيارة موقع وزارة المالية العراقية واتباع الخطوات التالية:

افتح الموقع الرسمي للوزارة وابحث عن تبويب "خدمات التقاعد". اختر خدمة "الاستعلام عن رواتب التقاعد". أدخل البيانات المطلوبة مثل الرقم التقاعدي والرقم الوطني. بعد التأكد من صحة المعلومات، اضغط على زر "استعلام". ستظهر لك تفاصيل الراتب بما في ذلك المبلغ المستحق وأي خصومات.

جهود تحسين الرواتب وظروف المعيشة



تعمل الحكومة العراقية بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية على تحسين أوضاع المتقاعدين. رغم نفي وزارة المالية وجود زيادات جديدة في الوقت الحالي، إلا أن هناك توجهًا حكوميًا نحو مراجعة الرواتب بشكل دوري. تأتي هذه الجهود في إطار مواجهة التضخم الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع العراقي.

مزايا إضافية للمتقاعدين



إلى جانب الرواتب الشهرية، تقدم الحكومة بعض المزايا الإضافية للمتقاعدين مثل التأمين الصحي وخدمات اجتماعية، حيث تسعى الحكومة لتوسيع هذه الخدمات خلال السنوات القادمة. تعمل هيئة التقاعد على تطوير أنظمتها التقنية لتسهيل عملية صرف الرواتب وتوفير خدمات إلكترونية جديدة، مما يخفف العبء عن المستفيدين.

توضيح حول زيادة الرواتب



رغم الشائعات الأخيرة عن زيادة في رواتب المتقاعدين، أكدت وزارة المالية أن الزيادة الأخيرة التي أُقرت سابقًا بقيمة 100 ألف دينار هي الوحيدة حتى الآن. كما شددت الوزارة على ضرورة متابعة الإعلانات الرسمية لتجنب انتشار معلومات غير دقيقة.

خطوات رقمية للاستعلام عن الرواتب



تقدم وزارة المالية خدمات إلكترونية لتسهيل الاستعلام عن رواتب التقاعد، مما يتيح للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل رواتبهم بسهولة عبر الإنترنت.



