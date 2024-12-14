أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل الاستعدادات والفلكيات لشهر رمضان المبارك

موعد حلول شهر رمضان 2025 واستطلاع هلال الشهر الفضيل يعد شهر رمضان المبارك من أعظم شهور العام التي ينتظرها المسلمون بشغف كبير لما يحمله من أجواء روحانية وفرصة للتقرب إلى الله. وفقًا للحسابات الفلكية، يُرتقب أن يكون أول أيام شهر رمضان لعام 2025 يوم السبت 1 مارس. ويأتي شهر رمضان بعد شهر شعبان ويليه شهر شوال، وهو الشهر الذي فضله الله تعالى بأن جعله ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام الخمسة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان."

استطلاع هلال رمضان 2025



تعتمد الدول الإسلامية على الرؤية الشرعية لتحديد بداية شهر رمضان. يتم ذلك من خلال المراصد الفلكية واللجان المختصة. ومن المتوقع أن يتم استطلاع هلال رمضان مساء يوم 29 شعبان 1446 هـ، والذي يوافق الجمعة 28 فبراير 2025، لتأكيد بداية الشهر الفضيل.

الإجازات في شهر رمضان 2025



موعد حلول شهر رمضان 2025 واستطلاع هلال الشهر الفضيل.. يتمتع شهر رمضان 2025 بتسع أيام إجازة أسبوعية، موزعة على أيام الجمعة والسبت خلال الشهر، مما يتيح وقتًا كافيًا للمواطنين للعبادة والاستمتاع بأجواء الشهر. وتوافق هذه الأيام التواريخ التالية:

1 مارس

7 و8 مارس

14 و15 مارس

21 و22 مارس

28 و29 مارس

موعد عيد الفطر 2025



فلكيًا، من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس 2025، حيث يعلن مجلس الوزراء القرار الرسمي بشأن عدد أيام الإجازة الممنوحة بهذه المناسبة.