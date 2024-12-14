العالم اليوم - فيرنانديز: علينا إصلاح أخطائنا قبل التفكير بأداء السيتي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 04:23 صباحاً - قال البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، إن فريقه يجب أن يعمل على إصلاح أخطائه بدلا من التفكير في "الأداء السيء" لمنافسه في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، مانشستر سيتي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن كل الأنظار ستتجه إلى ملعب "الاتحاد" يوم الأحد، حيث يتطلع البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لتذوق طعم الانتصار في ديربي مانشستر.

وكان أموريم قد حقق بالفعل فوزا كبيرا على حساب مانشستر سيتي، وذلك مع فريقه السابق سبورتنغ لشبونة بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك واحدا من آخر مبارياته كمدرب للفريق البرتغالي قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وكانت تلك الهزيمة من ضمن سبع هزائم تعرض لها فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، من ضمن عشر مباريات والتي حقق خلالها فوزا وحيدا، لكن فيرنانديز استبعد كل الأقاويل حول أن ذلك الوقت هو المناسب لمواجهة مانشستر سيتي.

وأوضح قائد مانشستر يونايتد: "هذا لم يغير أي شيء بالنسبة لنا، وبالنسبة لوضعهم في الوقت الحالي، لأننا يجب علينا التفكير في أنفسنا".

وأضاف: "نعلم جميعا أن تلك المباراة كبيرة ولديهم لاعبين كبار وربما لم يحققوا الفوز في المباريات الماضية لكن الجميع يتوقع منهم أن يفعلوا ذلك".

وتابع فيرنانديز: "علينا أن نركز على أنفسنا لأننا لم نصل إلى المستوى الذي نرغب في أن نكون عليه، لذلك لا يجب علينا التفكير في تلقي دفعة من الآخرين".

واختتم حديثه قائلا: "يجب علينا أن نفكر في أنفسنا وأن نقوم بالعمل الذي نحتاج إليه لكي نحسن مركزنا في الدوري نحتاج إلى النقاط، لذلك ليس مهما هوية الخصم الذي سنلعب ضده".