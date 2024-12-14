فن ومشاهير

كامل العدد.. شيرين تُشعل دبي بأغانيها الرومانسية (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل العدد.. شيرين تُشعل دبي بأغانيها الرومانسية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا ضخما على مسرح "كوكاكولا أرينا" في منطقة سيتي ووك بدبي، وسط حضور جماهيري كامل العدد، بطاقة عددية تزيد عن 11 ألف متفرج. 

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تألقت شيرين على المسرح بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، وقدمت باقة من أشهر أغانيها الرومانسية والعاطفية، بصحبة المايسترو مدحت خميس، منها "اللي يقابل حبيبي"، "مشاعر"، "كدابين"، "متحاسبنيش"، "بص بقى"، "بتمنى أنساك"، "صبري قليل"، "آه ياليل"، "على باللي"، و"عيون القلب" لنجاة الصغيرة، بالإضافة إلى ميدلي من أشهر أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبوا تكرارها مرة أخرى.

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الحفل يعد الظهور الأول لشيرين بعد حصولها أول أمس على 4 جوائز في مهرجان بيلبورد عربية، وبعد أسابيع قليلة من دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وبعد أيام قليلة من نجاح حفلها الغنائي الضخم الذي أقيم في الكويت مؤخرا.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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