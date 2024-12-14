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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي طارق رضوان، أن تعادل الزمالك مع إنيمبا في نيجيريا جيد لأنه خارج الأرض وهذا أمر مميز في نهاية الأمر.

رضوان: النسخة الحالية من الكونفدرالية صعبة لهذا السبب

وقال رضوان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب على لاعبي الزمالك أن يدركوا صعوبة النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية لوجود 7 أندية قوية منافسة وعلى رأسها اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي".

وأضاف: "الأهم في دور المجموعات بالنسبة للزمالك هو تصدر المجموعة لكي يبتعد عن الأندية القوية في دور ربع النهائي".

