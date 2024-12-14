نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد المالكي يُشيد بـ رامي جمال ويكشف موعد الألبوم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد الشاعر أحمد المالكي بموهبة المطرب رامي جمال وذلك من خلال مشاركة الـ top 10 في أنغامي لعام 2024.



وعلق قائلًا :"مبسوط بـ خطوات رامي جمال والمكان الكبير اللي خده ونجاحه الفترة اللي فاتت لأنه فنان حقيقي وبيشتغل بس عشان كده قدر يعدي ناس كتير من جيله ومن أجيال قبله ويكسب إحترام كل الناس".

موعد ألبوم رامي جمال الجديد

وكشف موعد الألبوم الجديد معلقًا :"وإستنو الألبوم الجديد يوم ١ يناير وباذن الله يبقي ألبوم مهم قوي".

رد رامي جمال على أحمد المالكي



ورد رامي جمال على تعليق المالكي قائل :"والله أنا اللي مبسوط ان عندي صاحب زيك إنسان وفنان ما بيتغيرش وجميل وعبقري شكرًا على كل كلمة كتبتها وقولتها ".



ولا بتفكرك ..أحدث تعاون بين رامي جمال والمالكي

والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أحمد أمين، وأشار المالكي أنها من أكثر الأغاني الحلوة الذي قام بكتابتها في حياته ومن أحلى الاغاني مع رامي جمال.

كلمات أغنية ولا بتفكرك



بالنسبة لي كلامك عني اللي أكيد افترا وتجني

عامل زي النكتة البايخة ما ضحكناش

بالنسبة لي رأيك فيّ عامل كده زي الأغنية

اللي بنقفلها من النص وما نعيدهاش

ولا بفتكرك، ولا بعاديك

ولا أصلاً بتكلم عنك من بعديك

خليك كده بتقل في عيني وعين الناس

كمل وأوعى تقرب ثاني الله يخليك

ولا بفتكرك، ولا بعاديك

ولا أصلاً بتكلم عنك من بعديك

خليك كده بتقل في عيني وعين الناس

كمل وأوعى تقرب ثاني الله يخليك

ولا في عشرة ما بيننا صاينها

ولا دي حاجة هتكسب منها

كل عمايلك بتأكد لي أنا سيبتك ليه

كمل وأنا هسمع وهعدي

وهضيع ليه وقت في ردي

اللي فحالتك آخره بنضحك بس عليه

ولا بفتكرك، ولا بعاديك

ولا أصلاً بتكلم عنك من بعديك

خليك كده بتقل في عيني وعين الناس

كمل وأوعى تقرب ثاني الله يخليك

ولا بفتكرك، ولا بعاديك

ولا أصلاً بتكلم عنك من بعديك

خليك كده بتقل في عيني وعين الناس

كمل وأوعى تقرب ثاني الله يخليك