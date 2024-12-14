نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات أهم الدوريات العالمية اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر العديد من جماهير كرة القدم العالمية وخاصة الدوريات الاوروبية كرة القدم، وتنطلق العديد من المباريات اليوم السبت 14 من الشهر الجاري.

موعد مباريات أهم الدوريات العالمية اليوم السبت

اليكم اهم مباريات اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإسباني:

إسبانيول ضد اوساسونا في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة.

جيرونا ضد مايوركا في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

سيلتا فيغو ضد اشبيلية في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

اليكم اهم مباريات اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الانجليزي:

آرسنال ضد ايفرتون في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد فولهام في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

وولفرهامبتون ضد ايبسويتش تاون في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

استون فيلا ضد نوتنغهام فورست في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

إليكم أهم مباريات اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الألماني:

باير ليفركوزن ضد أوغسبورغ في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ ضد ماينز في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

بوروسيا مونشنغلادباخ ضد هولشتاين كيل في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

يونيون برلين ضد بوخوم في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

سانت بولي ضد فريدر بريمن في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

إليكم أهم مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الفرنسي:

مارسيليا ضد ليل في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

آوكسير ضد لانس في تمام الثامنه بتوقيت القاهرة.

موناكو ضد ستاد ريمس في تمام بتوقيت العاشرة بتوقيت القاهرة.

إليكم أهم مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإيطالي:

كالياري ضد اتالانتا في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.

نابولي ضد اودينيزي في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

يوفينتوس ضد فينسيا في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

اليكم اهم مباريات اليوم ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة دوري ابطال افريقيا:

تي بي مازيمبي ضد يونغ افريكانز في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الجيش الملكي ضد مانيما يونيون في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

استاد أبيدجان ضد اورلاند بيتراس في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

مولودية الجزائر ضد الهلال في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

بيراميدز ضد الترجي في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

اليكم اهم مباريات الجولة السادسة عشر في الدوري التركي:

قونيا سبور ضد ريزه سبور في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ألانيا سبور ضد غازي عنتاب في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.