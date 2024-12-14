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أحمد جودة - القاهرة -



أعرب أرماندو مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي، عن سعادته البالغة بفوز فريقه أمام بوتافوجو البرازيلي في كأس الانتركونتينينتال والتأهل لمواجهة النادي الأهلي.

رئيس نادي باتشوكا: الأهلي هو الفريق التاريخي لمصر.. وجماهير الأحمر تطلع للثأر



وقال أرماندو مارتينيز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "سعيد جدا بما يقدمه الفريق".

وتابع: "سعداء بالفوز أمام بوتافوجو البرازيلي في كأس الانتركونتينينتال والتأهل لمواجهة الأهلي ".

وواصل: "الأهلي هو الفريق التاريخي لمصر والذي حقق العديد من الألقاب المحلية والإفريقية".

وأردف: "أتذكر فوز باتشوكا علي الأهلي في كأس العالم للأندية 2008 وجماهير الأهلي تطلع للثأر مننا".

واختتم أرماندو مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي حديثه قائلًا: "مواجهة الأهلي ستكون صعبة لذلك نحترمه كثيرا".

