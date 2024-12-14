أحمد جودة - القاهرة - توجيهات وزارة التربية والتعليم بشأن التقييم

تقييم الطلاب.. الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية يتعلق بتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي عن الفصل الدراسي الأول. وفقًا للقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، يهدف التقييم إلى قياس الأداء التعليمي للتلاميذ، وتحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها. يعتمد التقييم على متابعة أداء التلاميذ من خلال الأنشطة الفردية والجماعية، سواء كانت تحريرية أو شفوية أو مهارية تقييم الطلاب.. الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول.. كما يتم الأخذ في الاعتبار نسبة الحضور، وفقًا للمادة الخامسة من القرار الوزاري.

تشمل الفترة من 29 ديسمبر 2024 إلى 5 يناير 2025 مراجعات وتقييمًا مبدئيًا، بينما الفترة من 16 إلى 23 يناير 2025 مخصصة للتقييم النهائي. تهدف هذه الخطوة إلى تهيئة التلاميذ للاختبارات المستقبلية، مع استخدام أساليب تحفيزية تناسب مرحلتهم العمرية، لتعزيز قدرتهم على تحسين أدائهم التعليمي. كما دعت الوزارة إلى إشراك أولياء الأمور عبر إبلاغهم بنتائج التقييم لتحقيق تكامل الأدوار في دعم تقدم التلاميذ.

تقييم شامل لمهارات الطلاب في المرحلة الابتدائية



تفاصيل آليات التقييم وموعد التنفيذ

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ نظام تقييم شامل للصفين الأول والثاني الابتدائي، يتم عبر متابعة الأداء الفردي والجماعي للتلاميذ من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التربوية. يهدف هذا النظام إلى توفير صورة دقيقة عن تقدم الطلاب وتعزيز مستويات التحصيل الدراسي لديهم. تبدأ عملية المراجعة والتقييم المبدئي في أواخر ديسمبر 2024، لتتبعها فترة التقييم النهائي في يناير 2025. وأكدت الوزارة على أهمية تقديم نتائج هذه التقييمات لأولياء الأمور لضمان تضافر الجهود بين المدرسة والأسرة.



أهداف التقييم:

تهدف الوزارة إلى تطوير آليات تقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية بما يتماشى مع أحدث الممارسات التربوية لضمان جودة التعليم.