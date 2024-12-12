وزير العمل يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لتعزيز التعاون في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - إشادة دولية بالإنضمام الى التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية وإتفاقية "العمل البحري" ..

-جبران يستعرض جهود تطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل والسلامة المهنية ومواجهة الهجرة غير الشرعية ..

إستقبل وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة إيلينا بانوفا ،المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،وذلك للبحث والتنسيق في الملفات المشتركة..حيث رحب الوزير بمسؤولة الأمم المتحدة ،مُستعرضًا الجهود التي تبذها الوزارة في مجالات العمل ،خاصة تشريعات العمل، ومن أهمها مشروع قانون العمل الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار، وتعزيز علاقات العمل ،موضحًا الحوار الإجتماعي الحقيقي بين كافة الأطراف المعنية،بحضور منظمة العمل الدولية،وذلك قبل عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره ..كما إستعرض الوزير جهود الوزارة في مجالات "الرقمنة" ،وتطوير منظومات: التدريب المهني من أجل التشغيل، وتمكين المرأة إقتصاديًا،والسلامة والصحة المهنية ،من أجل بيئة عمل لائقة،و"التحول الرقمي" لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل..

من جانبها هنأت السيدة السيدة إيلينا بانوفا ،السيد وزير العمل محمد جبران على توليه حقيبة وزارة العمل،وأوضحت أنها مسؤولة عن كافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة في مصر،وأشادت بجهود الوزارة في عددِ من الملفات منها تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للعمل البحري،والإنضمام الى التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية ،لتبادل الخبرات في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية ،كما أشادت بتشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ،والذي شهد مناقشات مشروع قانون العمل ،وثَمنتّ جهود الوزارة في التعاون مع منظمة العمل الدولية خاصة في :الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والسلامة والصحة المهنية، والتمكين الإقتصادي للمرأة من خلال "وحدة المساواة بين الجنسين" التابعة للوزارة ،وكذلك دور الوزارة في مواجهة تحديات تغيير المناخ على الوظائف وفرص العمل.. كما أشادت بالخطوات الحالية في سياسات الحد من الهجرة غير الشرعية،وكذلك إعداد مسودة لمشروع العمالة المنزلية ،وتطوير منظومة التدريب المهني..واتفق الجانبان على تعزيز التعاون مع منظمات الامم المتحدة خلال الفترة المقبلة..

شارك في اللقاء السفيرة أميرة فهمي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة،وريهام مدبولي مسؤول الشراكات بمكتب الممثل المقيم للامم المتحدة بمصر..ومن وزارة العمل ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ،ورشا عبدالباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير .