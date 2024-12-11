مدبولي: الإعلان عن استثمارات قطرية جديدة في مصر خلال أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:36 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن استثمارات قطرية جديدة في مصر سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

وأعلن رئيس الوزراء، عن طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية العام المقبل، من بينها وطنية وصافي، كجزء من خطة الحكومة لزيادة فرص الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تعد خطوة هامة لدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

على الصعيد الاقتصادي، أعلن رئيس الحكومة عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر وانخفاض معدل التضخم خلال نوفمبر 2024، مع استمرار الدولة في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يخص المشروعات التنموية، تحدث رئيس الوزراء عن زيارة مدينة الروبيكي ومحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وكشف رئيس الوزراء، عن إدراج المتحف المصري الكبير ضمن جائزة فرساي لأجمل 7 متاحف على مستوى العالم، وتوقع تجاوز عدد السائحين لمصر أكثر من 15 مليون سائح بنهاية 2024.