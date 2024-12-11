سويلم يلتقى المدير الإقليمي للبنك الدولي ويبحث موقف مشروع CRAFT أحد مشروعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - الدكتور سويلم : نسعى لرفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه

- أهمية التحول للرى الحديث وإستخدام الطاقة الشمسية ومراعاة الابعاد الإقتصادية والبيئية والإجتماعية

على هامش مشاركة سيادته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، بالسيدة/ ميسكي برهاني المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي حيث تم مناقشة موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT) أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج "نُوَفِّي" .

وخلال الاجتماع .. أشار الدكتور سويلم إلى التنسيقات السابقة للاعداد للمشروع والتى تتضمن تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث ودعم قدرات المزارعين وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتعزيز دور روابط مستخدمي المياه بالزمامات المستهدفة من المشروع فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) .

وأوضح سيادته أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، مشيراً لأهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة ، والتوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه ، ومراعاة الجدوي الإقتصادية والتأثير البيئي والبُعد الإجتماعى عند تنفيذ مشروعات الرى الحديث .