رئيس مؤتمر أراودكس للتحلية: مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار خاصة في قطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - أكد رئيس مؤتمر أراودكس للتحلية زهير السراج أن مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار خاصة في قطاع تحلية المياه، مشيرا إلى حاجة مصر لهذه الاستثمارات خاصة في ظل ارتفاع جودة الحياة وزيادة الكثافة السكانية.

وقال السراج، في تصريح خاص لقناة النيل الإخبارية، إن مصر بحاجة إلى زيادة الموارد المائية خاصة مع زيادة النمو السكاني وارتفاع جودة الحياة التي تحتاج إلى كثير من المياه، مما يجعلها مكانا خصبا لجذب الاستثمارات في مجال تحلية المياه.

وأشار إلى المباحثات البناءة التي جرت بين مصر ومجموعة من الشركات السعودية حول مستقبل الاستثمار في قطاع تحلية المياه بالقاهرة، مؤكدا أن هذا القطاع يحتاج إلى كثير من المستثمرين للنهوض به حتى يعطي تكلفة أقل وجودة عالية من المياه.

وشدد على أن المؤتمر الإقليمي للمياه المنعقد حاليا في القاهرة يسعى من خلال المناقشات بين جميع الدول المشاركة لإزالة جميع المعوقات والتحديات التي تقف عائقا أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة في مجال تحلية المياه، بالإضافة إلى أهمية تسخير إمكانيات التقنيات الحديثة لتحقيق إدارة فعالة للمياه.

ومن المقرر أن يستمر هذا المؤتمر حتى غد، بمشاركة أكثر من 200 عارض من 30 دولة، بهدف دعم تحسين استراتيجيات إدارة الموارد المائية وتعزيز الحلول المستدامة في المنطقة.