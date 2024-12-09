تعرف على موعد مباراة الأهلى فى نصف نهائى كأس الإنتركونتيننتال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض المباراة الأهم هذا الموسم فى بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، بعدما أغلق صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه.

يذكر أن الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "أفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده فى المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين بربع نهائي البطولة، على أن يتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الأهلي في نصف النهائي مساء السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلى في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى القادمة فى كأس إنتركونتيننتال 2024

أعلنت شبكة بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، المُقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أنها نجحت في الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس انتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.

تضم قائمة الأهلي في كأس انتركونيتينال كلا من

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، حمزة علاء ، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح , أكرم توفيق ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أشرف داري ، يحيي عطية الله ، عمر كمال عبد الواحد ، كريم الدبيس

خط الوسط: محمد عبدالله ، كوكا ، عمرو السولية ، مروان عطية ، أفشة ، إمام عاشور ، كريم نيدفيد ، طاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ، عمر الساعي

خط الهجوم: كهربا ، وسام أبو علي ، سمير محمد