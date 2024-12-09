نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل سوق اليوم الواحد بحي العمرانية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تشغيل سوق اليوم الواحد الجديد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده السوق بحي إمبابة واقبال المواطنين عليه.

وأكد محافظ الجيزة أن السوق الجديد بحي العمرانية سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار اقل عن مثيلاتها في الاسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية.

ووجه المهندس عادل النجار رئيس حي العمرانية بالتواجد الميداني لمتابعه انتظام تشغيل السوق وإزالة اي معوقات امام العارضين لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة حريصة علي التوسع في انشاء واقامة المنافذ والأسواق السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين حيث تساهم تلك الأسواق في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ بأنه سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من القطاعات الأخري خلال الفترات المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين من أهالى أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية لزيارة السوق والإستفادة من المعروضات وشراء إحتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة.

وتأتي أسعار السوق كالتالى: زيت ١ لتر ٦٤ جنيه،أرز ١ كجم ٢٤ جنيه،مكرونة ٤٠٠ جرام ٨،٥ جنيه،دقيق ١ كجم ١٧ جنيه،روابي سمن ١ كجم ٨٥ جنيه،شاى ٢٥٠ جرام ٣٠ جنيه ومسحوق غسيل اتوماتيك ٣ ك ١٠٥ جنيه.

IMG-20241209-WA0017

IMG-20241209-WA0018

IMG-20241209-WA0015

IMG-20241209-WA0014

IMG-20241209-WA0012

IMG-20241209-WA0016

IMG-20241209-WA0011

IMG-20241209-WA0013

IMG-20241209-WA0009

IMG-20241209-WA0010

IMG-20241209-WA0008

IMG-20241209-WA0007

IMG-20241209-WA0006

IMG-20241209-WA0005

IMG-20241209-WA0003