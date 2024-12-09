نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم: استقرار في درجات الحرارة مع تحذيرات من الصباح الباكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر حاليًا استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، في حين أن الطقس في الصباح الباكر ومع حلول الليل يصاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة وطقس شديد البرودة، مع نشاط ملحوظ في الرياح.

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا يحذر المواطنين من هذه الأجواء، خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

حالة الطقس اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس معتدل على أغلب أنحاء البلاد. وتستقر درجات الحرارة في شمال الصعيد، وسط سيناء، القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

بينما يشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقسًا دافئًا خلال النهار.

تحذيرات الأرصاد في الصباح الباكر

كما حذرت الأرصاد من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، ودعت سائقي المركبات إلى توخي الحذر واتباع إجراءات السلامة أثناء القيادة.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في القاهرة إلى 13 درجة مئوية في الصباح، ما يساهم في زيادة الإحساس بالبرودة، خاصة مع نشاط الرياح.

حالة الطقس الآن

في الوقت الحالي، يشهد الطقس استقرارًا تدريجيًا مع منتصف النهار وحتى قبل حلول الليل. وقد تلاشت الشبورة المائية على الطرق بعد الساعة 8 صباحًا، ما جعل الأجواء أكثر وضوحًا. ورغم ذلك، يستمر نشاط الرياح بشكل طفيف.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

من المتوقع أن يظل الطقس مستقرًا خلال الأيام القادمة، مع غياب فرص هطول الأمطار على معظم المناطق.

كما يستمر انتشار الشبورة المائية في الساعات الأولى من اليوم، وينشط الرياح صباحًا وليلًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.