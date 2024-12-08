أخبار مصرية

الرئيس السيسي يغادر مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بسلامة الله مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها سيادته، حيث كان في التوديع بمقر إقامة السيد الرئيس قبل المغادرة جلالة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك وجلالة الملكة "ماري"، كما قام السيد الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه كان في انتظار السيد الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، وان السيد الرئيس قد استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية مع سيادته اعتزازاً بالزيارة التاريخية لسيادته إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك، وقبل توجه السيد الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولة سيادته الأوروبية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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