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زيارة وزير الخارجية المالي لمعهد الدراسات الدبلوماسية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - قام عبد الله ديوب وزير خارجية مالي بزيارة معهد الدراسات الدبلوماسية، حيث استعرض السفير د. ياسر علوي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية وإدارة البحوث والتقديرات، أنشطة وبرامج المعهد المختلفة. وقد طلب الجانب المالي الحصول على عدد من الدورات التدريبية خاصة في مجالات البروتوكول والمراسم والدبلوماسية الاقتصادية، كما تمت مناقشة سبل قيام مصر بتقديم التدريب للدبلوماسيين والمسئولين الحكوميين من مالي، فضلاً عن إعراب الوزير المالي عن رغبته في الاستفادة من خبرات معهد الدراسات الدبلوماسية لنقل تجربة الجانب المصري اتصالاً بجهود مالي لإنشاء معهد للدراسات الدبلوماسية في باماكو.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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