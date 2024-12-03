زيارة وزير الخارجية المالي لمعهد الدراسات الدبلوماسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - قام عبد الله ديوب وزير خارجية مالي بزيارة معهد الدراسات الدبلوماسية، حيث استعرض السفير د. ياسر علوي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية وإدارة البحوث والتقديرات، أنشطة وبرامج المعهد المختلفة. وقد طلب الجانب المالي الحصول على عدد من الدورات التدريبية خاصة في مجالات البروتوكول والمراسم والدبلوماسية الاقتصادية، كما تمت مناقشة سبل قيام مصر بتقديم التدريب للدبلوماسيين والمسئولين الحكوميين من مالي، فضلاً عن إعراب الوزير المالي عن رغبته في الاستفادة من خبرات معهد الدراسات الدبلوماسية لنقل تجربة الجانب المصري اتصالاً بجهود مالي لإنشاء معهد للدراسات الدبلوماسية في باماكو.