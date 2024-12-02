رئيس الوزراء يلتقى رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - التقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد.



وكان المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أدي اليمين القانونية أمس أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة.

كما أدى رئيسا الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلمانى، اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وكانت الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة أحمد المسلمانى، قد عقدت أول اجتماع لها بالتشكيل الجديد للهيئة، وذلك عقب انتهاء رؤساء الهيئات الإعلامية من أداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، الصادر برقم 178 لسنة 2018 تقضي المادة 9، بأن يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".