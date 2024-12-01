وزير العمل يُسلم عقود عمل لذوي همم للعمل بـ ”شركة أسواق تجارية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - جبران :حريصون على توفير فرص عمل لائقة لأبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل .

سلم محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة ، عقود عمل لذوي همم للعمل بشركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية " لولو انترناشيونال جروب"، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، و تنفيذ خطة الوزارة لتحقيق أهداف المباردة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ،وذلك بحضور هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة..

وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على التنسيق مع شركات القطاع الخاص لإستيفاء نسبة الـ 5% لتعيين تلك الفئة ، بهدف توفير فرص عمل لائقة لأبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع..