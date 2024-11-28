نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. لقاء حواري أخير للجنة اقتصاديات الصحافة تمهيدًا لانطلاق مؤتمر الصحفيين العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنة اقتصاديات الصحافة في الخامسة مساء الثلاثاء 3 ديسمبر 2024م، لقاءً حواريًا نهائيًا تمهيدًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين المقرر تنظيمه أيام 14 و15 و16 ديسمبر 2024م، بمشاركة الزملاء: نقيب الصحفيين خالد البلشي، والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر، ومقرري اللجان الثلاث.

ودعت اللجنة جميع الزملاء للمشاركة في اللقاء لمناقشة كل الأفكار، والتوصيات المقترحة لعرضها على المؤتمر، وتضمينها المستخرجات المرتقبة من فعاليات المؤتمر السادس.

كما تدعو اللجنة الزملاء الذين ساهموا في تقديم أوراق عمل ومقترحات على مدى جلسات واجتماعات اللجنة، الاستعداد لتقديم عرض لرؤاهم خلال لقاء الثلاثاء، وتقديم مقترحاتهم مختصرة ومكتوبة في نقاط خلال الندوة، لتضمينها توصيات المؤتمر.

وأكدت النقابة أن حضور الجمعية العمومية مهم، والتفاعل خلال المؤتمر هو الأساس لنجاح هدفنا جميعًا من مؤتمرنا العام السادس.

ويناقش اللقاء قضايا صناعة الصحافة الاقتصادية، وما يتعلق بالأجور وآفاق تحسينها، وتعظيم موارد المؤسسات الصحفية، والصحف القومية والحزبية والخاصة، وأسس التطوير، وكيفية استفادة الصحف من عوائد بيع المحتوى عبر مختلف الوسائط، وطرق زيادة موارد النقابة بما يعود على أعضائها، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

ومن المقرر أن تنظم لجنة التشريعات وحرية الصحافة لقاءً مماثلًا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، تناقش فيه ما يتعلق بمحاورها الرئيسية.