نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024: أمطار ورياح شديدة على السواحل الشمالية والمناطق المجاورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية ملحوظة.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية، والتي قد تصل إلى مناطق من وسط الدلتا، مع احتمالية لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السلوم، مطروح، الضبعة، العلمين، الإسكندرية، ومناطق شمال الدلتا وصولًا إلى بورسعيد.

فرص سقوط الأمطار على باقي المناطق

تظهر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في جنوب الدلتا، القاهرة، شمال الصعيد، مدن القناة، بالإضافة إلى مناطق من شمال ووسط سيناء. كما تحذر الأرصاد من نشاط الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية على شمال مصر، وصولًا إلى مدن شمال ووسط الصعيد، مدن القناة وسيناء، وسواحل البحر الأحمر.

هذه الرياح قد تثير الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، مما يساهم في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

نصائح للمواطنين

بناءً على هذه التوقعات، نصحت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، كما شددت على ضرورة اتخاذ احتياطات إضافية للأفراد الذين يعانون من الحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي، وذلك من خلال إغلاق النوافذ جيدًا لتجنب التعرض للهواء البارد والرمال المتناثرة.

الطقس بشكل عام

يتميز الطقس اليوم باعتداله نسبيًا نهارًا مع ميل للبرودة في بعض المناطق، إلا أنه يصبح باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

من المتوقع أن تشهد الطرق الزراعية والسريعة وبعض الطرق القريبة من المسطحات المائية شبورة مائية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في الساعات المبكرة من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم