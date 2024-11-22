وزير الأوقاف للمصريين من مسجد الروضة بسيناء: اجمعوا شملكم على حماية الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - وجه الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، كلمة من مسجد الروضة بشمال سيناء بمناسبة ذكرى استشهاد المصلين فى مسجد الروضة.

وقال:" شرف لى أن أتواجد فى المسجد الذى شهد قبل سبع سنوات جريمة بشعة تدل على خسة الإرهاب."

وقال أوجه التحية لأهل سيناء الذين تحملوا الكثير ومعاناه الإرهاب من أهل الغدر وقال نتذكر الشيخ سليمان أبوحراز الذى قتلته يد الإرهاب رغم صلاحه فى الإرض وقبله وقف الشيخ سالم الهرش في وجه العالم ليقول للعالم أن سيناء ولدت قطعه من قلب مصر لتبقي.

وتابع:" أبطالنا على مدار التاريخ يجودون بروحهم فداء للأرض والعرض نذكرهم اليوم جميعا بالبر والرحمة."

وقال:" لى الشرف أن أتوجه لكل المصريين .. اجمعوا شملكم على حماية الوطن ليبقي عزيزا مرفوع الرأس."

وأضاف: " نتعلم من أهل سيناء وأقول من على أرضها.. أعتز بكل شبر وكل شخص لأنها قطعة غالية لكم الإجلال والتقدير"