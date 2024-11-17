ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل مكتب بريد بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحيرة – الإسكندرية- الدقهلية – أسوان) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن البحيرة

ضبط (شخصين - مُقيمان بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد مكاتب البريد الكائنة بدائرة القسم.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - دراجة نارية "تروسيكل" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن "بأسلوب كسر الباب" وإتخاذهما من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن جميع المسروقات المستولى عليها.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط تشكيل عصابى مكون من (11 عنصر إجرامى "لهم معلومات جنائية" ، من بينهم ثلاثة عملاء "سيئى النية") تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات رؤوس الماشية ، وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع سرقة بأسلوب "كسر الأقفال" بنطاق محافظة الدقهلية ، وأرشدوا عن (18 رأس ماشية من المستولى عليها).

مديرية أمن أسوان

ضبط (3 عاطلين "لـ2 منهم معلومات جنائية "- مقيمون بدائرة مركز شرطة إدفو).. لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (سيارة "ربع نقل"- هاتف المحمول) من أحد الأشخاص بالإكراه، بإستخدام (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- سلاح نارى).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشدوا عن (السيارة والهاتف المحمول "المستولى عليهما"- السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة "بندقية خرطوش وعدد من الطلقات").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.