ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة خلال حملة أمنية بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2,500 كيلو جرام لمخدر البانجو ).. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (2) قطعة سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن (2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات) .

تنفيذ عدد (605) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (5) قطع سلاح نارى غير مرخص .. عبارة عن (بندقية خرطوش -4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.