الإدارة العامة للمرور: ضبط 40020 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (40020) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(1360) مخالفة السير بدون تراخيص.

(20) دراجة نارية مخالفة.

(24217) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1486) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(5) مخالفات موقف عشوائى.

(9) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.