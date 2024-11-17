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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير بمدينة الحوامدية

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٣٠ شارع بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية.

وشدد نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لقرية أم خنان للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات ومدي كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة المعدات مؤكدا علي رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة، هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومسؤولي مديرية الطرق وشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والكهرباء والغاز، والشركات المنفذة للأعمال.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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