قوافل حياة كريمة العلاجية تصل لقرية أبو رماد بحلايب جنوب البحر الأحمر اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 07:36 مساءً - تصل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اليوم، الخميس، لقرية أبو رماد، التابعة لمدينة حلايب، جنوب البحر الأحمر، وذلك لاجراء الكشف الطبى وصرف العلاج واجراء الاشغة والتحاليل مجاناً، ضمن مبادرة حياة كريمة.

ومن المقرر أن تستغرق القوافل العلاجية بقرية أبو رماد بحلايب يومين اليوم الخميس وغدا الجمعة، وتنتقل بعد ذلك إلى مدينة مرسى علم وقراها .

وتجرى القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة الكشف الطبى على اهالى البحر الأحمر و تطوف شهريا القرى والمدن بمحافظة البحر الأحمر، لاجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والاشعة والتحاليل مجاناً.

وكانت بدأت القوافل العلاجية عملها بقريتي الخير ورأس حدربه بالشلاتين، يوم الأحد الماضى، وقضت فيها يومين، وتابعت عملها بعد ذلك لمدينة حلايب وقضت فيها يومين الثلاثاء والأربعاء، وتصل اليوم قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب، ثم العودة منها إلى الشمال وصولا إلى مرسى علم حيث وحدة طب الأسرة، وحماطه يومي 16 و17 من الشهر الجاري.

وحسب الخطة الموضوعة تصل القوافل يومي 18 و19 إلى قرية أم الحويطات بسفاجا، وتختتم أعمالها بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.