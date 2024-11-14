محافظ الإسماعيلية: فتح آفاقًا جديدة لذوي الهمم بتوفير فرص عمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - في خطوة تعكس حرص محافظة الإسماعيلية بكافة أجهزتها التنفيذية على دمج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم وفرص عمل مناسبة، قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتسليم عقود عمل لـ 10 من أبنائنا من ذوي الهمم من أبناء القنطرة شرق، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية.

تأتي هذه الخطوة تتويجًا لسلسلة من المبادرات التي أطلقتها المحافظة لدعم هذه الفئة الغالية، وتأكيدًا على إيمان القيادة بأهمية توفير فرص عمل حقيقية لذوي الهمم وتمكينهم من المساهمة في عجلة التنمية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قام بتسليم 25 من أبناء المحافظة من ذوي الهمم عقود عمل خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، كما تم تسليم عددًا من العقود أيضًا أثناء زيارة محمد جبران وزير العمل للإسماعيلية خلال الشهر الماضي.

ويعد تسليم هذه العقود هو رسالة قوية لأبنائنا من ذوي الهمم، بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأنهم قادرون على العطاء والإنتاج، كما أنه يعكس حرص القطاع الخاص على المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، مما يعزز الشراكة المجتمعية.

وفي سياق آخر، أكد حسن رداد مدير مديرية العمل أن المديرية تقوم بعدد من المبادرات التي توفر التدريب اللازم لكافة أبناء المحافظة وذوي الهمم على المهن والحرف، وذلك من خلال وحداتها المتنقلة وكذلك مراكز التدريب التابعة للمديرية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بدعم جميع أبناء المحافظة بالتدريب الجيد وتأهيله ليصبح قادرًا على مواجهة سوق العمل ومتطلباته.

حيث انطلقت أولى دورات التدريب المهني بمركز التدريب التابع لمديرية العمل بالإسماعيلية، وذلك في إطار البروتوكول الموقَّع بين المديرية واحدى الشركات المتخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة ضمن مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" والتي أطلقها محافظ الإسماعيلية للاهتمام بالتعليم الفني.

ويشارك في التدريب 50 شابًا من طلبة التعليم الفني بالإسماعيلية يتم إمدادهم بالمهارات الجديدة التي تمكّنهم من الانخراط في سوق العمل، خاصة في قطاع صناعة الأزياء الذي يشهد ازدهارًا ملحوظًا وتستمر مدة البرنامج التدريبي 30يومًا.

وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه تم تدريب 24 طالبًا في مجال الخياطة على أحدث التقنيات في مجال الخياطة وتصميم الأزياء وتدريب 34 طالبًا على صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف، وتستهدف الدورات طلبة المدارس الفنية بكافة التخصصات بالمحافظة.

ولتمكين الشباب الإسماعيلي وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي، أطلقت مديرية العمل بالإسماعيلية، برنامجًا تدريبيًّا الوحدة التدريب المتنقلة، استفاد منه 18 شابًا من أبناء المحافظة.

يأتي هذا البرنامج في إطار سعي المديرية الدؤوب لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجال الحاسب الآلي، وهو المجال الذي يشهد تطورًا متسارعًا ويحظى بأهمية بالغة في عالم اليوم.