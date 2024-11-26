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العالم اليوم - نتنياهو: من أهداف وقف إطلاق النار فصل الساحات وعزل حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن من أهداف وقف إطلاق النار مع لبنان "فصل الساحات وعزل حماس".

وذكر نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب:

  • دمرنا قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ.
  • حزب الله لم يعد بنفس القوة السابقة وقضينا على كل قادته ومعظم بنيته التحتية.
  • لقد أعدنا حزب الله عقودا إلى الوراء.
  • سنرد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح.
  • من أهداف وقف إطلاق النار فصل الساحات وعزل حماس.
  • بعد وقف إطلاق النار في لبنان ستصبح حماس لوحدها.
  • سأعرض على مجلس الوزراء بكامل هيئته خطة وقف إطلاق النار مع لبنان.
  • اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن.
  • أنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
  • إزالة التهديد الإيراني أولوية لضمان أمن إسرائيل.
  • إنجازات الحيش الإسرائيلي حصلت في 7 جبهات.
  • أنا ملتزم بأمنكم.
  • ملتزمون باستكمال تدمير قدرات حماس.
  • ملتزمون باستكمال القضاء على حماس في الضفة الغربية.
  • نواصل التصدي لمخاطر المسيرات في سوريا والأسد يلعب بالنار.
  • سنعيد جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم.
  • ملتزمون بإعادة من تبقى من الرهائن من غزة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نتنياهو: من أهداف وقف إطلاق النار فصل الساحات وعزل حماس .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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