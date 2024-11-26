العالم اليوم - نتنياهو: من أهداف وقف إطلاق النار فصل الساحات وعزل حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:25 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن من أهداف وقف إطلاق النار مع لبنان "فصل الساحات وعزل حماس".
وذكر نتنياهو، في كلمة مباشرة من تل أبيب:
- دمرنا قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ.
- حزب الله لم يعد بنفس القوة السابقة وقضينا على كل قادته ومعظم بنيته التحتية.
- لقد أعدنا حزب الله عقودا إلى الوراء.
- سنرد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح.
- من أهداف وقف إطلاق النار فصل الساحات وعزل حماس.
- بعد وقف إطلاق النار في لبنان ستصبح حماس لوحدها.
- سأعرض على مجلس الوزراء بكامل هيئته خطة وقف إطلاق النار مع لبنان.
- اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن.
- أنا مصمم على القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
- إزالة التهديد الإيراني أولوية لضمان أمن إسرائيل.
- إنجازات الحيش الإسرائيلي حصلت في 7 جبهات.
- أنا ملتزم بأمنكم.
- ملتزمون باستكمال تدمير قدرات حماس.
- ملتزمون باستكمال القضاء على حماس في الضفة الغربية.
- نواصل التصدي لمخاطر المسيرات في سوريا والأسد يلعب بالنار.
- سنعيد جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم.
- ملتزمون بإعادة من تبقى من الرهائن من غزة.
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