الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى رئيس هيئة الأركان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - إلتقى الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول / متين غوراك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين .

من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين ، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير التركى والملحق العسكرى التركى بالقاهرة .

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