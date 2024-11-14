نائب رئيس الوزراء: لا نستورد حاليا إلا احتياجاتنا الضرورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إننا لا نستور حاليا إلا احتياجاتنا الضرورية، موضحا أن مصر تحتاج صناعات للطاقة والمياه.

وعلق على مصانع الجبنة فى مصر وما أثير حولها، قائلا: "ماقولناش محدش يأكل جبنة بس عيب أوى على مصر لما يكون عندها مصانع وتستورد بـ 120 مليار دولار جبنة".

وأوضح أنه يتم إجراء تعديل تشريعى لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراض زراعية على غرار ما تم فى تقنين أوضاع المباني السكنية، قائلا: " واللى هيعمل بعد كده منشأة صناعية على أراضى زراعية هتتشال فوراً".

وتابع الفريق كامل الوزير ، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل،إنه تم تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين ، متضمنه توطين كافة الصناعات ذات. الصلة بقطاعى الإسكان والمرافق.