نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول يعزي شيخ الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها، أمس الأربعاء.

وأعرب السفير عبد العزيز بن عبد الله المطر في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.