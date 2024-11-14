رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من عبد الصمد اليزيدي، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها، أمس الأربعاء.

وأعرب السيد عبد الصمد اليزيدي في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.